Эдуард Сперцян рискует пропустить матч «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян после товарищеского матча с командой Беларуси (1:2) высказался о состоянии полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Хавбек не принимал участия в игре.
«Сперцян прошёл медицинское обследование, сделал МРТ, ничего серьёзного нет, на восстановление ему потребуется около двух недель. У нас впереди важные матчи, он нам очень нужен», – приводит слова Меликяна News.am.
Таким образом, футболист «быков» рискует пропустить матчи с «Ахматом» (4 апреля) и «Зенитом» (12 апреля) в РПЛ, а также с московским «Динамо» в Кубке России (8 апреля).
В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.
- 29 марта 2026
-
21:55
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:23
-
21:23
-
21:14
-
21:06
-
20:59
-
20:53
-
20:51
-
20:39
-
20:25
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:56