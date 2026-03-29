Эдуард Сперцян рискует пропустить матч «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

Эдуард Сперцян рискует пропустить матч «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ
Главный тренер сборной Армении Егише Меликян после товарищеского матча с командой Беларуси (1:2) высказался о состоянии полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Хавбек не принимал участия в игре.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Армения
Окончен
1 : 2
Беларусь
0:1 Яблонский – 8'     0:2 Тикнизян – 72'     1:2 Бичахчян – 88'    

«Сперцян прошёл медицинское обследование, сделал МРТ, ничего серьёзного нет, на восстановление ему потребуется около двух недель. У нас впереди важные матчи, он нам очень нужен», – приводит слова Меликяна News.am.

Таким образом, футболист «быков» рискует пропустить матчи с «Ахматом» (4 апреля) и «Зенитом» (12 апреля) в РПЛ, а также с московским «Динамо» в Кубке России (8 апреля).

Российская Премьер-лига . 24-й тур
12 апреля 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Краснодар
Краснодар
В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

