Эдуард Сперцян рискует пропустить матч «Краснодара» с «Зенитом» в РПЛ

Главный тренер сборной Армении Егише Меликян после товарищеского матча с командой Беларуси (1:2) высказался о состоянии полузащитника национальной команды и «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. Хавбек не принимал участия в игре.

«Сперцян прошёл медицинское обследование, сделал МРТ, ничего серьёзного нет, на восстановление ему потребуется около двух недель. У нас впереди важные матчи, он нам очень нужен», – приводит слова Меликяна News.am.

Таким образом, футболист «быков» рискует пропустить матчи с «Ахматом» (4 апреля) и «Зенитом» (12 апреля) в РПЛ, а также с московским «Динамо» в Кубке России (8 апреля).

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых отметился 12 голами и 16 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.