Люка Шевалье остался в запасе сборной Франции во втором матче подряд

Комментарии

Голкипер «ПСЖ» и сборной Франции Люка Шевалье включён в заявку национальной команды на товарищеский матч со сборной Колумбии, но начнёт встречу на скамейке запасных. Игра пройдёт на стадионе «Northwest Stadium» (Ландовер, США). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колумбия
1-й тайм
0 : 0
Франция

Это второй матч подряд, в котором голкипер не выходит в стартовом составе. Ранее Шевалье остался в запасе в товарищеском матче с Бразилией (2:1). Последний раз футболист выходил в основе национальной команды в игре 6-го тура отбора на чемпионат мира 2026 года с Азербайджаном (3:1).

В клубе Шевалье не играл с 1 февраля 2026 года после матча со «Страсбургом».

