Василий Березуцкий ответил на вопрос о своём будущем в «Урале» после поражения от «Родины»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий ответил на вопрос о своём будущем в екатеринбургском клубе после поражения от «Родины» (1:3) в матче 26-го тура Лиги Pari.

«Когда я пойму, что не влияю на ситуацию, что шансов нет, это нормально. Это жизнь, это футбол. В раздевалке долго говорили об игре, о понимании, о подготовке. Это рабочий процесс», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 49 очков в 26 встречах. «Урал» с 45 очками в 26 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.