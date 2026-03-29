Василий Березуцкий ответил на вопрос о своём будущем в «Урале» после поражения от «Родины»

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий ответил на вопрос о своём будущем в екатеринбургском клубе после поражения от «Родины» (1:3) в матче 26-го тура Лиги Pari.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35'     2:0 Максименко – 38'     3:0 Рейна – 49'     3:1 Морозов – 90+2'    

«Когда я пойму, что не влияю на ситуацию, что шансов нет, это нормально. Это жизнь, это футбол. В раздевалке долго говорили об игре, о понимании, о подготовке. Это рабочий процесс», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 49 очков в 26 встречах. «Урал» с 45 очками в 26 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.

