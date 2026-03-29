Василий Березуцкий ответил на вопрос о своём будущем в «Урале» после поражения от «Родины»
Поделиться
Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий ответил на вопрос о своём будущем в екатеринбургском клубе после поражения от «Родины» (1:3) в матче 26-го тура Лиги Pari.
Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35' 2:0 Максименко – 38' 3:0 Рейна – 49' 3:1 Морозов – 90+2'
«Когда я пойму, что не влияю на ситуацию, что шансов нет, это нормально. Это жизнь, это футбол. В раздевалке долго говорили об игре, о понимании, о подготовке. Это рабочий процесс», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.
По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. В активе команды 49 очков в 26 встречах. «Урал» с 45 очками в 26 играх располагается на третьей строчке. Возглавляет таблицу воронежский «Факел», команда заработала 53 очка после 25 матчей.
Комментарии
- 29 марта 2026
-
21:55
-
21:50
-
21:48
-
21:45
-
21:40
-
21:38
-
21:36
-
21:23
-
21:23
-
21:14
-
21:06
-
20:59
-
20:53
-
20:51
-
20:39
-
20:25
-
20:15
-
20:09
-
20:09
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:52
-
19:44
-
19:38
-
19:35
-
19:30
-
19:25
-
19:21
-
19:10
-
19:09
-
19:00
-
18:58
-
18:58
-
18:56