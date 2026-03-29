Нападающий «Лиона» Эндрик: если богу будет угодно, я сыграю на чемпионате мира

Нападающий «Лиона» Эндрик: если богу будет угодно, я сыграю на чемпионате мира
Нападающий мадридского «Реала» Эндрик, выступающий на правах аренды за «Лион», оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира — 2026 в составе сборной Бразилии.

«Никогда не забуду своей первый гол [за сборную Бразилии], поскольку этот момент, помимо прочего, случился на «Уэмбли». Несомненно, это один из самых запоминающихся эпизодов в моей карьере. Вся эта история была просто невероятной: мой первый гол за сборную, «Уэмбли» и победа со счётом 1:0 [над Англией].

Не ожидал, что так здорово начну в «Лионе», но бог сделал невозможное возможным. Какое-то время назад я ещё не верил в то, что смогу попасть на чемпионат мира, но с божьей помощью это возможно. У меня нет никаких сомнений, я просто буду трудиться день ото дня. Я живу в настоящем.

Мне необходимо хорошо тренироваться в «Лионе», следовать своей программе, оставаться здоровым и проявлять себя в матчах. Если богу будет угодно, я сыграю на чемпионате мира в июне», — приводит слова Эндрика FourFourTwo.

