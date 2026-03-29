Василий Березуцкий оставил пожелание Вагнеру Лаву после завершения карьеры

Бывший защитник ЦСКА Василий Березуцкий, на данный момент являющийся главным тренером «Урала», оставил пожелание бывшему одноклубнику Вагнеру Лаву. Во вторник, 24 марта, бразилец объявил о завершении карьеры.

«Выдающийся футболист завершил карьеру. Пожелаю ему удачи, чтобы он нашёл себя после футбольной жизни. Поздравляю его с сумасшедшей карьерой», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Вагнер Лав играл за ЦСКА с 2004 по 2012 год и с зимы по лето 2013 года. За этот период нападающий принял участие в 259 матчах во всех турнирах, в которых отметился 124 голами и 53 результативными передачами. В составе московского клуба бразилец трижды побеждал в чемпионате России, шесть раз становился обладателем Кубка страны, а также выиграл Кубок УЕФА.