Василий Березуцкий оценил игру «Урала» после рестарта сезона Первой лиги

Главный тренер «Урала» Василий Березуцкий оценил игру своей команды после рестарта сезона Первой лиги.

«Это всё в совокупности — футболисты, тренерская работа. Это не может работать в одну сторону. Сегодня мы совершили ошибки, плюс пенальти. Согласен, что отрезок, который мы прошли, не очень удачный.

Мы пропустили два гола на контратаках. Возможно, «Родина» избрала такую тактику. Есть ритм игры, который будет варьироваться. Мы использовали разные подходы в атаке. К сожалению, не забили», — передаёт слова Березуцкого корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

После 26 туров в Первой лиге «Урал» набрал 45 очков и занимает третье место в турнирной таблице.