Колумбия — Франция: Дуэ открыл счёт на 29-й минуте

В эти минуты идёт товарищеский матч, в котором встречаются сборные Колумбии и Франции. Игра проходит на стадионе «Northwest Stadium» (Ландовер, США). «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу сборной Франции.

Первый мяч в матче забил нападающий французов Дезире Дуэ на 29-й минуте.

Обе команды примут участие в чемпионате мира 2026 года, который пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. По итогам отбора европейской квалификации турнира Франция заняла первое место в группе D с 16 очками в активе, а национальная команда Бразилии расположилась на третьей строчке группы южноамериканского отбора (28 очков).

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).