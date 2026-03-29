«Интер» рассматривает Лунина в качестве одного из кандидатов на замену Зоммеру

«Интер» считает голкипера мадридского «Реала» Андрея Лунина одним из кандидатов на замену Яну Зоммеру. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации издания, приоритетным вариантом для чёрно-синих остаётся вратарь «Тоттенхэма» Гульельмо Викарио. Также в список входит Лунин и голкипер «Ромы» Миле Свилар.

В нынешнем сезоне украинский вратарь принял участие в четырёх матчах во всех турнирах, один из которых отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.