Защитник сборной Португалии Канселу: мы должны считаться одними из фаворитов ЧМ

Защитник клуба «Аль-Хиляль» и сборной Португалии Жоау Канселу, на правах аренды выступающий за «Барселону», высказался о шансах своей национальной команды на чемпионате мира — 2026.

«Мы должны считаться одними из фаворитов чемпионата мира — 2026 с учётом мастерства наших футболистов. Криштиану Роналду? Да, разумеется, его это тоже касается», — приводит слова Канселу TNT Sports.

На чемпионате мира — 2026 сборная Португалии сыграет в группе К с Узбекистаном, Колумбией и ещё одной командой, которая станет известна позднее.

Турнир пройдёт с 11 июня по 19 июля на территории трёх стран: США, Канады и Мексики. На мировом первенстве впервые примут участие 48 сборных, разделённых на 12 групп по четыре команды в каждой.