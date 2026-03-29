Кэррик с высокой долей вероятности останется в «МЮ» на постоянной основе — Романо

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик с высокой долей вероятности будет утверждён в своей должности на постоянной основе. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

По данным источника, у специалиста сложились хорошие взаимоотношения с руководством и футболистами манкунианцев. Боссы клуба не хотят спешить с решением относительного нового тренера и намерены взять паузу.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с 55 очками располагается на третьей строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Кэррик работает в команде с января, сменив на этом посту Рубена Аморима.