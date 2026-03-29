Моуринью: уберите Криштиану — и Португалия будет выглядеть как любая заурядная команда

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об игре сборной Португалии в товарищеском матче с национальной командой Мексики (0:0) и отреагировал на отсутствие нападающего Криштиану Роналду.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 04:00 МСК
Мексика
Окончен
0 : 0
Португалия

«Уберите Криштиану Роналду – и Португалия будет выглядеть как любая заурядная команда. Люди постоянно просят не вызывать его. Что ж, он сегодня не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха со стороны соперника. Просто команда, на которую оказывает давление Мексика. Когда Роналду на поле, соперники дважды подумают. Без него они вообще не думают», – приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, Роналду не попал в заявку сборной на товарищеские матчи из-за травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
Месси, Роналду, Модрич, а кто ещё? Футболисты, для которых ЧМ-2026 станет последним
