Моуринью: уберите Криштиану — и Португалия будет выглядеть как любая заурядная команда

Главный тренер «Бенфики» Жозе Моуринью высказался об игре сборной Португалии в товарищеском матче с национальной командой Мексики (0:0) и отреагировал на отсутствие нападающего Криштиану Роналду.

«Уберите Криштиану Роналду – и Португалия будет выглядеть как любая заурядная команда. Люди постоянно просят не вызывать его. Что ж, он сегодня не играл, и вы видели результат. Никакой угрозы, никакого страха со стороны соперника. Просто команда, на которую оказывает давление Мексика. Когда Роналду на поле, соперники дважды подумают. Без него они вообще не думают», – приводит слова Моуринью Goal.com.

Напомним, Роналду не попал в заявку сборной на товарищеские матчи из-за травмы подколенного сухожилия. В нынешнем сезоне форвард принял участие в 31 встрече во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал четыре результативные передачи.