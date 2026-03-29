Турецкая футбольная федерация поддержала Луческу после экстренной госпитализации

Турецкая футбольная федерация (TFF) в социальных сетях выразила поддержку в адрес главного тренера сборной Румынии Мирчи Луческу после экстренной госпитализации специалиста. Ранее румынская команда уступила сборной Турции (0:1) в плей-офф за право сыграть на чемпионате мира — 2026.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 20:00 МСК
Турция
Окончен
1 : 0
Румыния
1:0 Кадыоглу – 53'    

«С искренней обеспокоенностью мы узнали, что Мирча Луческу, главный тренер сборной Румынии, был госпитализирован после того, как ему стало плохо во время совещания с командой перед товарищеским матчем со сборной Словакии. Мы внимательно следим за его состоянием, его здоровье стабильно, и он продолжает лечение в больнице.

Мы желаем сил Мирче Луческу, внёсшему значительный вклад в развитие турецкого футбола как на клубном, так и на национальном уровне, а также Румынской футбольной федерации, и надеемся на его скорейшее выздоровление», — сказано в сообщении (TFF).

Ранее Луческу руководил «Галатасараем», «Бешикташем» и сборной Турции.

