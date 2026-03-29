Решающий матч Италии за выход на ЧМ-2026 обслужит арбитр, при котором команда уже вылетала

31 марта состоится матч финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2026 в европейской группе, в котором встретятся сборные Боснии и Герцеговины и Италии. Игра пройдёт на стадионе «Билино Поле» (Зеница, Босния и Герцеговина). В качестве главного арбитра встречи выступит Клеман Тюрпен (Уллен, Франция). При судействе Тюрпена сборная Италии проиграла Северной Македонии (0:1) в 1/2 финала раунда плей-офф отбора на чемпионат мира — 2022 и не попала на турнир.

Чемпионат мира 2026 года пройдёт будущим летом на территории трёх стран – США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).