Защитник сборной России Вахания — о матче с Мали: нам будет противостоять хорошая команда

Защитник сборной России Илья Вахания поделился ожиданиями от товарищеского матча с национальной командой Мали, который состоится 31 марта.

— В последний раз сборная играла в Санкт‑Петербурге с Перу. Какие воспоминания оставил тот матч?
— Упущенная победа, потому что по игре переигрывали соперника. Что касается прошедшего матча с Никарагуа, всегда хочется играть — чем больше, тем лучше. Но это решает тренерский штаб. Своими конкурентами считаю всех крайних защитников, потому что могу сыграть и справа, и слева.

— Что скажете по поводу сборной Мали?
— Понимаем, что нам будет противостоять хорошая команда. Сильная физически, в том числе и дисциплинированная. Так что будет непросто.

— Как отреагировали на информацию, что приедут не все основные игроки сборной Мали?
— Об этом внутри команды не разговаривали — в любом случае настраиваемся на серьёзную игру и хотим победить.

— Вы родом из Санкт‑Петербурга — наверняка особо ждёте полных трибун на игре?
— Конечно, хочется их увидеть, выйдя на поле. И почувствовать, как весь стадион болеет за тебя, а не против (улыбается). Всегда приятно возвращаться в Санкт‑Петербург, а на матч сборной — вдвойне. Придут родные, друзья. По этому поводу уже списались, созвонились, — сказал Вахания в эфире «Матч ТВ».

