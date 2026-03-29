«Тоттенхэм» может назначить действующего игрока временным тренером — The Telegraph

Временным главным тренером «Тоттенхэма» может стать действующий футболист команды Бен Дэвис, сообщает The Telegraph.

Защитник «шпор» травмировал лодыжку и не играл с января, поэтому руководство клуба АПЛ всерьёз рассматривает 32-летнего футболиста в качестве кандидата на пост главного тренера до конца сезона. Сообщается, что Дэвис является одним из наиболее уважаемых игроков в команде и проходит обучение на тренера.

Сегодня, 29 марта, «Тоттенхэм» объявил об увольнении с поста главного тренера Игора Тудора. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент команда с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.