Капитан «Интера» Лаутаро Мартинес восстановился от травмы и может сыграть с «Ромой»

Капитан и нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес восстановился от мышечной травмы. Аргентинец может выйти в стартовом составе чёрно-синих на матч 31-го тура Серии А с «Ромой». Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Встреча пройдёт в воскресенье, 5 апреля, в 21:45 мск.

Напомним, форвард «Интера» получил травму в первом стыковом матче плей-офф Лиги чемпионов с «Будё-Глимт» (1:3) и не играл из-за повреждения почти полтора месяца.

В нынешнем сезоне Мартинес провёл 35 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал четыре результативные передачи. На данный момент «Интер» занимает первое место в турнирной таблице Серии А, набрав 69 очков.