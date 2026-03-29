Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Арсенала» Субименди получил травму в сборной Испании

Полузащитник «Арсенала» Субименди получил травму в сборной Испании
Комментарии

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Испании Мартин Субименди получил травму в расположении национальной команды.

«Мартин Субименди выбыл из состава сборной Испании из-за болей в правом колене. Во избежание риска и для защиты здоровья игрока он был исключён из команды. Медицинский персонал «Арсенала» был проинформирован о ситуации», – сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

В нынешнем сезоне испанец провёл 44 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Минус трофей у «Арсенала»! «Сити» покарал Кепу за жуткую ошибку и спас сезон Гвардиолы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android