Полузащитник «Арсенала» Субименди получил травму в сборной Испании

Полузащитник лондонского «Арсенала» и сборной Испании Мартин Субименди получил травму в расположении национальной команды.

«Мартин Субименди выбыл из состава сборной Испании из-за болей в правом колене. Во избежание риска и для защиты здоровья игрока он был исключён из команды. Медицинский персонал «Арсенала» был проинформирован о ситуации», – сообщает официальный сайт Королевской испанской футбольной федерации.

В нынешнем сезоне испанец провёл 44 матча во всех турнирах, в которых забил шесть голов и отдал две результативные передачи. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.