В «Урале» высказались о нынешнем положении тренера Василия Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о положении главного тренера команды Василия Березуцкого. Ранее уральцы уступили московской «Родине» (1:3) в 26-м туре Pari Первой лиги.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35'     2:0 Максименко – 38'     3:0 Рейна – 49'     3:1 Морозов – 90+2'    

«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

Под руководством Березуцкого уральцы потерпели три поражения в пяти матчах, команда находится на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.

