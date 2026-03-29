В «Урале» высказались о нынешнем положении тренера Василия Березуцкого

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о положении главного тренера команды Василия Березуцкого. Ранее уральцы уступили московской «Родине» (1:3) в 26-м туре Pari Первой лиги.

«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», — приводит слова Иванова Sport24.

Под руководством Березуцкого уральцы потерпели три поражения в пяти матчах, команда находится на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.