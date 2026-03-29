В «Урале» высказались о нынешнем положении тренера Василия Березуцкого
Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о положении главного тренера команды Василия Березуцкого. Ранее уральцы уступили московской «Родине» (1:3) в 26-м туре Pari Первой лиги.
Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35' 2:0 Максименко – 38' 3:0 Рейна – 49' 3:1 Морозов – 90+2'
«Да, у нас состоялся разговор с Березуцким после игры. Но нельзя же так просто взять тренера и поменять. Прошло всего пять матчей. Я был на сборах, видел его работу. Василий — очень хороший тренер. Кредит доверия? Конечно, у него он есть. Мы продолжаем работать дальше», — приводит слова Иванова Sport24.
Под руководством Березуцкого уральцы потерпели три поражения в пяти матчах, команда находится на третьем месте в турнирной таблице Первой лиги.
