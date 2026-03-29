Мирча Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание на тренировке и был госпитализирован

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рассказал, из-за чего потерял сознание на тренировке.

«Я очень разозлился, когда начал анализировать матч с Турцией, хотя прошло уже три дня. Было состояние нервозности, меня тошнило. Мне казалось, что я больше не могу нормально дышать.

Ни при каких обстоятельствах у меня не было остановки сердца, потому что я видел, что некоторые люди об этом писали.

Мы допустили несколько ошибок… И в решающий момент нельзя так относиться к игре… Этого нельзя допускать… Вот почему я сегодня так разозлился», – приводит слова Луческу Golazo.

Ранее сообщалось, что состояние главного тренера сборной Румынии ухудшилось и специалист был экстренно госпитализирован.

Луческу возглавляет сборную Румынии с лета 2024 года. С 2016 по 2017 год он тренировал «Зенит».