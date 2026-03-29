Защитник «Челси» Гюсто: Росеньор — тренер элитного уровня, он хороший человек

Защитник лондонского «Челси» Мало Гюсто поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера команды Лиама Росеньора.

«Считаю, что Росеньор — тренер элитного уровня, хоть многие люди и критикуют его. Я этого не понимаю. Часто с ним работаю и могу сказать, что он замечателен и как личность в первую очередь. К тому же Росеньор молод. У него большой потенциал, но если он тренирует «Челси», то это потому, что у него есть для этого талант. Нам как команде нужно верить в нашего тренера, в наш стиль игры, придерживаться плана, а дальше будет видно.

Росеньор хороший человек, очень честный, простой, и видно, что он по-настоящему увлечён своим делом. Он хочет поделиться с нами своей страстью к футболу, и я чувствую, что хочу играть за него, хочу показать себя с лучшей стороны, когда он выпускает меня на поле», — сказал Гюсто в интервью для ESPN.

