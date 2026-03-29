Кулушевски из-за травмы не успел поработать сразу с двумя главными тренерами «Тоттенхэма»

Шведский полузащитник «Тоттенхэма» Деян Кулушевски не играет за лондонский клуб с мая 2025 года из-за травмы колена. Таким образом, хавбек не успел поработать сразу с двумя главными тренерами лондонцев: Томасом Франком и Игором Тудором. Обоих специалистов уволили до завершения лечения Кулушевски.

Напомним, Франк руководил «Тоттенхэмом» с июня 2025 по февраля 2026 года. После увольнения датского специалиста команду принял Игор Тудор. При нём команда потерпела пять поражений в семи встречах. На данный момент лондонский клуб с 30 очками занимает 17-е место в таблице АПЛ, на одно очко опережая зону вылета.

