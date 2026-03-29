«Фламенго» может купить у «Зенита» Луиса Энрике после чемпионата мира — UOL

Бразильский «Фламенго» активно следит за крайним нападающим санкт-петербургского «Зенита» Луисом Энрике. Об этом сообщает UOL.

По данным источника, красно-чёрные могут сделать официальное предложение о трансфере игрока после чемпионата мира — 2026. Сине-бело-голубые готовы обсудить сделку летом и хотят получить за футболиста не менее € 40 млн.

Энрике перешёл в санкт-петербургский клуб из «Ботафого» в январе 2025 года. За этот период 25-летний нападающий принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 24 млн.

