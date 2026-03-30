Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Ахмата» Мелкадзе высказался о работе под руководством тренера Черчесова

Комментарии

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

– Повлияло ли назначение Черчесова главным тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил.
– Конечно, он внёс свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.

– Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?
– Раз вызывают, значит, соответствую, — приводит слова Мелкадзе Metaratings.ru.

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android