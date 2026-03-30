Нападающий «Ахмата» Мелкадзе высказался о работе под руководством тренера Черчесова

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе поделился впечатлениями от работы под руководством главного тренера Станислава Черчесова.

– Повлияло ли назначение Черчесова главным тренером в «Ахмате» на ваш вызов в сборную? Может быть, он вас индивидуально подготовил.

– Конечно, он внёс свой вклад. Сделал максимально для того, чтобы меня вызвали.

– Чувствуется, что соответствуете уровню нынешней сборной?

– Раз вызывают, значит, соответствую, — приводит слова Мелкадзе Metaratings.ru.

31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.