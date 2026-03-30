У «Арсенала» 11 травмированных игроков после международной паузы

11 футболистов лондонского «Арсенала» числятся в списке травмированных после международной паузы на матчи сборных. Об этом сообщает Sport.es.

По информации издания, полузащитник сборной Испании Мартин Субименди получил травму в национальной команде. Также в клуб с повреждениями вернулись Букайо Сака, Деклан Райс и Нони Мадуэке. Помимо них, проблемы со здоровьем есть у Вильяма Салиба, Габриэла Магальяйнса, Леандро Троссарда, Эберечи Эзе, Мартина Эдегора, Юрриена Тимбера и Пьеро Инкапье.

На данный момент «Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиге. В активе команды 70 очков. «Пушкари» также выступают в Кубке Англии и Лиге чемпионов.