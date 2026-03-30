Карло Анчелотти: Лука Модрич в замечательной физической и психологической форме

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти высоко отозвался о полузащитнике «Милана» Луке Модриче. Ранее итальянец и хорват вместе работали в мадридском «Реале».

«По какой причине Модрич до сих пор играет важную роль в команде? Это уникальный случай, потому что в мой последний год в Мадриде, когда Луке было 39, он не пропустил ни одного тренировочного занятия. Он в замечательной физической и психологической форме», — приводит слова Анчелотти Альфредо Педулла на своём сайте.

В сезоне-2025/2026 полузащитник «Милана» провёл 32 матча во всех турнирах, записав на свой счёт два гола и три результативные передачи.