«Копенгаген» уволил Неэструпа, который брал с клубом титулы и как игрок, и как тренер

«Копенгаген» уволил Неэструпа, который брал с клубом титулы и как игрок, и как тренер
«Копенгаген» на официальном сайте объявил об увольнении Якоба Неэструпа с поста главного тренера команды.

«У нас состоялся хороший и честный диалог о ситуации, и мы полностью согласны с выводом: мы подошли к концу пути плодотворного сотрудничества, и «Копенгаген» нуждается в новом главном тренере. Мы занимаем восьмое место в турнирной таблице Суперлиги, поэтому до реализации наших спортивных амбиций нам ещё очень далеко.

Сегодня мы прощаемся не с кем попало, и это трудное решение — расстаться, даже если оно правильное. Это не прощание, ведь Неэс — один из нас, и он оставил огромный след в истории «Копенгагена». Мы все очень благодарны ему за его преданность и самоотверженность клубу», — приводит слова председателя компании Parken Sport & Entertainment, владеющей клубом, Хенрика Мёгельмозе официальный сайт «львов».

Неэструп возглавлял «Копенгаген» с 2022 года и становился с командой чемпионом Дании, а также брал Кубок страны. Эти же трофеи ранее он завоевал со столичной командой и в качестве игрока.

