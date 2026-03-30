«Были шокированы». Пулишич раскритиковал схожесть цветов форм команд в матче США — Бельгия

«Были шокированы». Пулишич раскритиковал схожесть цветов форм команд в матче США — Бельгия
Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич раскритиковал схожесть цветов футболок своей национальной команды и сборной Бельгии во время товарищеского матча между ними (2:5).

28 марта 2026, суббота. 22:30 МСК
США
Окончен
2 : 5
Бельгия
1:0 Маккенни – 39'     1:1 Дебаст – 45'     1:2 Онана – 53'     1:3 Де Кетеларе – 59'     1:4 Лукебакио – 68'     1:5 Лукебакио – 82'     2:5 Агьеманг – 87'    

«Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и смотришь перед собой, необходимо быстро реагировать. Ориентироваться можно только по цвету футболки. Так это работает. А когда цвета очень похожи, это невероятная задача. Все были немного шокированы. Я ни в коем случае не буду использовать это как оправдание за поражение, но, безусловно, это создавало определённые проблемы. Приходилось дольше обдумывать свои решения», — приводит слова Пулишича ESPN.

Выбранная командами игровая экипировка выглядела однообразно. Американцы сыграли в домашней белой форме с тонкими красными полосами, а бельгийцы вышли на поле в выездном комплекте небесно-голубого цвета со светло-розовыми деталями.

Материалы по теме
Фото
В Сети заметили совпадение цветов футболок в матче сборных США и Бельгии
