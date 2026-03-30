«Были шокированы». Пулишич раскритиковал схожесть цветов форм команд в матче США — Бельгия

Нападающий «Милана» и сборной США Кристиан Пулишич раскритиковал схожесть цветов футболок своей национальной команды и сборной Бельгии во время товарищеского матча между ними (2:5).
«Это сложно. Часто, когда получаешь мяч и смотришь перед собой, необходимо быстро реагировать. Ориентироваться можно только по цвету футболки. Так это работает. А когда цвета очень похожи, это невероятная задача. Все были немного шокированы. Я ни в коем случае не буду использовать это как оправдание за поражение, но, безусловно, это создавало определённые проблемы. Приходилось дольше обдумывать свои решения», — приводит слова Пулишича ESPN.
Выбранная командами игровая экипировка выглядела однообразно. Американцы сыграли в домашней белой форме с тонкими красными полосами, а бельгийцы вышли на поле в выездном комплекте небесно-голубого цвета со светло-розовыми деталями.
- 30 марта 2026
