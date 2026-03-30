Эдуард Мор: игра с Никарагуа не удалась. Ждём другую сборную России

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об игре сборной России в товарищеском матче с командой Никарагуа (3:1), а также поделился ожиданиями от игры со сборной Мали.

«Игра с Никарагуа не удалась. Во втором матче мы ждём совсем другую сборную России с другим настроением и иными скоростями. На мой взгляд, основная причина проблем с Никарагуа была в неудачной игре в центре поля. Ждём, что это изменится. Сборная Мали для нас пока загадка, потому что она не сыграет основным составом. В целом это сильная, очень физически мощная команда, но мы пока не знаем, кто у них выйдет на поле», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

Сборная России занимает 36-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Никарагуа располагается на 130-й строчке.