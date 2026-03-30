Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин: Месси уже старенький — не понимаю, как он выиграл МЛС, считай, минус один игрок

Комментарии

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил состояние аргентинского звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году… Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И всё равно их команда победила», – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

38-летний Месси принял участие в шести матчах текущего сезона во всех турнирах на клубном уровне. В активе аргентинца пять забитых мячей.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре титула: Кубок МЛС в прошлом сезоне, регулярный чемпионат в 2024 году, Восточную конференцию чемпионата МЛС в 2025 году и Кубок лиг в 2023 году.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android