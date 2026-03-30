Аршавин: Месси уже старенький — не понимаю, как он выиграл МЛС, считай, минус один игрок

Бывший нападающий санкт-петербургского «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин оценил состояние аргентинского звёздного форварда «Интер Майами» Лионеля Месси.

«Месси, к сожалению для всего футбола, уже старенький. Я вообще не понимаю, как он выиграл МЛС. То, что мы видели в прошлом году… Он просто до центра поля только играет. Считай, минус один игрок. И всё равно их команда победила», – сказал Аршавин на YouTube-канале FONBET.

38-летний Месси принял участие в шести матчах текущего сезона во всех турнирах на клубном уровне. В активе аргентинца пять забитых мячей.

Месси выступает за «Интер Майами» с 2023 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2028 года. С ним «Интер Майами» выиграл свои первые четыре титула: Кубок МЛС в прошлом сезоне, регулярный чемпионат в 2024 году, Восточную конференцию чемпионата МЛС в 2025 году и Кубок лиг в 2023 году.