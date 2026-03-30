«Я очень зол, он мог остаться без ноги». Дешам – о подкате против Олисе в игре с Колумбией
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам остался недоволен подкатом против полузащитника Майкла Олисе во время товарищеского матча с Колумбией (3:1).
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Дуэ – 29' 0:2 Тюрам – 41' 0:3 Дуэ – 56' 1:3 Кампас – 77'
«Южноамериканские команды известны своей интенсивностью, но тот последний подкат против Олисе… к счастью, он подпрыгнул, иначе мог остаться без ноги. Отсутствие VAR этому только способствует. В остальном да, есть страсть, жёсткий соперник, высокая интенсивность. Я был очень зол из-за этого подката на Олисе: он мог сломать ему ногу. Агрессивность — это одно, но здесь уже перебор. Мы же не в американский футбол играем. Я так и сказал арбитру, здесь не место захватам», — приводит слова Дешама Footmercato.
Олисе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте.
