Мбаппе заступился за фаната, которого пыталась задержать полиция после матча с Колумбией

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пытался помочь болельщику, которого пыталась задержать полиция после товарищеского матча с Колумбией.

Болельщик выбежал на поле, чтобы обнять Мбаппе, однако его пыталась задержать полиция. Мбаппе пытался помочь болельщику и вмешался в эпизод. Футболист пытался оттянуть полицию от фаната.

Фото: Кадр из видео Marca

Фото: Кадр из видео Marca

В товарищеском матче сборная Франции обыграла Колумбию со счётом 3:1. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Форвард не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее сборная Франции обыграла национальную команду Бразилии в товарищеском матче со счётом 2:1.