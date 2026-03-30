Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Мбаппе заступился за фаната, которого пыталась задержать полиция после матча с Колумбией

Мбаппе заступился за фаната, которого пыталась задержать полиция после матча с Колумбией
Комментарии

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе пытался помочь болельщику, которого пыталась задержать полиция после товарищеского матча с Колумбией.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Дуэ – 29'     0:2 Тюрам – 41'     0:3 Дуэ – 56'     1:3 Кампас – 77'    

Болельщик выбежал на поле, чтобы обнять Мбаппе, однако его пыталась задержать полиция. Мбаппе пытался помочь болельщику и вмешался в эпизод. Футболист пытался оттянуть полицию от фаната.

Фото: Кадр из видео Marca

В товарищеском матче сборная Франции обыграла Колумбию со счётом 3:1. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Форвард не отметился результативными действиями.

Напомним, ранее сборная Франции обыграла национальную команду Бразилии в товарищеском матче со счётом 2:1.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android