Матвей Сафонов выложил пост после победы сборной России в матче с Никарагуа в Краснодаре

Голкипер «Пари Сен-Жермен» и сборной России Матвей Сафонов поделился постом в своём аккаунте в соцсетях, где отреагировал на победу в товарищеском матче национальной команды с Никарагуа (3:1), которая проходила в Краснодаре. Отметим, Сафонов вышел в данной встрече в стартовом составе, пропустил один мяч и был заменён на 67-й минуте.

После матча россиянин выложил ряд фотографий, к которым сделал подпись на трёх языках — французском, английском и русском. Он написал: «Une soirée pleine de nostalgie à la maison. Russie — Nicaragua. Playing at home hits different. Russia vs Nicaragua international friendly. Вечер ностальгии в родном городе. Россия — Никарагуа». Все три фразы имеют схожее значение. Кроме того, голкипер добавил эмодзи огонька в конце.

Во втором своём матче в 2026 году сборная России встретится с национальной командой Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встреча запланирована на вторник, 31 марта.