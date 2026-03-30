Шевалье – единственный игрок в сборной Франции, кто не получил игрового времени в марте

Голкипер Люка Шевалье — единственный игрок сборной Франции, который не получил игрового времени в ходе этой паузы на матчи сборных.

Француз остался в запасе во время товарищеских матче сборной Франции с Бразилией (2:1) и Колумбией (3:1).

Отметим, Шевалье также потерял место в основном составе «ПСЖ». Его сместил российский голкипер Матвей Сафонов.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 матчах отыграл «на ноль». Его контракт с парижанами рассчитан до 2030 года. Шевалье дебютировал за сборную Франции в 2025 году и провёл один матч.