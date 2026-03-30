«Увидимся этим летом». Мбаппе оставил послание после товарищеских матчей в составе Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе передал послание после завершения международных сборов в составе национальной команды.
«Это была прекрасная неделя, полная обучения и удовольствия. Увидимся этим летом…» — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.
Напомним, в товарищеском матче сборная Франции обыграла Колумбию со счётом 3:1. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Форвард не отметился результативными действиями. Ранее сборная Франции обыграла национальную команду Бразилии в другом контрольном матче со счётом 2:1. Килиан в данной встрече отличился голом, проведя 66 минут на поле.
Летом сборная Франции примет участие на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. «Синие» попали в группу I, где сыграют с Сенегалом, Норвегией и победителем финала межконтинентальных стыков, где сойдутся Ирак и Боливия.
- 30 марта 2026
-
07:13
-
06:51
-
06:30
-
06:25
-
05:53
-
05:46
-
05:33
-
05:26
-
04:26
-
04:25
-
02:21
-
01:58
-
01:37
-
00:58
-
00:57
-
00:50
-
00:35
-
00:27
-
00:19
-
00:18
-
00:02
- 29 марта 2026
-
23:59
-
23:57
-
23:53
-
23:45
-
23:44
-
23:33
-
23:32
-
23:24
-
23:12
-
22:58
-
22:52
-
22:49
-
22:44
-
22:43