«Увидимся этим летом». Мбаппе оставил послание после товарищеских матчей в составе Франции

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе передал послание после завершения международных сборов в составе национальной команды.

«Это была прекрасная неделя, полная обучения и удовольствия. Увидимся этим летом…» — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, в товарищеском матче сборная Франции обыграла Колумбию со счётом 3:1. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Форвард не отметился результативными действиями. Ранее сборная Франции обыграла национальную команду Бразилии в другом контрольном матче со счётом 2:1. Килиан в данной встрече отличился голом, проведя 66 минут на поле.

Летом сборная Франции примет участие на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. «Синие» попали в группу I, где сыграют с Сенегалом, Норвегией и победителем финала межконтинентальных стыков, где сойдутся Ирак и Боливия.