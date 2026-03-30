«Увидимся этим летом». Мбаппе оставил послание после товарищеских матчей в составе Франции

«Увидимся этим летом». Мбаппе оставил послание после товарищеских матчей в составе Франции
Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе передал послание после завершения международных сборов в составе национальной команды.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
29 марта 2026, воскресенье. 22:00 МСК
Колумбия
Окончен
1 : 3
Франция
0:1 Дуэ – 29'     0:2 Тюрам – 41'     0:3 Дуэ – 56'     1:3 Кампас – 77'    
Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
26 марта 2026, четверг. 23:00 МСК
Бразилия
Окончен
1 : 2
Франция
0:1 Мбаппе – 32'     0:2 Экитике – 65'     1:2 Бремер – 78'    
Удаления: нет / Юпамекано – 55'

«Это была прекрасная неделя, полная обучения и удовольствия. Увидимся этим летом…» — приводит слова Мбаппе журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

Напомним, в товарищеском матче сборная Франции обыграла Колумбию со счётом 3:1. Мбаппе начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 78-й минуте. Форвард не отметился результативными действиями. Ранее сборная Франции обыграла национальную команду Бразилии в другом контрольном матче со счётом 2:1. Килиан в данной встрече отличился голом, проведя 66 минут на поле.

Летом сборная Франции примет участие на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике. «Синие» попали в группу I, где сыграют с Сенегалом, Норвегией и победителем финала межконтинентальных стыков, где сойдутся Ирак и Боливия.

