Фабрицио Романо назвал основного кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»

Фабрицио Романо назвал основного кандидата на пост главного тренера «Тоттенхэма»
Итальянский тренер Роберто Де Дзерби рассматривается как основной кандидат на вакантный пост главного тренера лондонского «Тоттенхэма». Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X.

По информации источника, «Тоттенхэм» ведёт активные переговоры с 46-летним специалистом и настаивает на том, чтобы он принял команду в ближайшее время. Отмечается, что клуб готов предложить Де Дзерби долгосрочный контракт.

Ранее стало известно, что «Тоттенхэм» объявил об уходе Игора Тудора с поста главного тренера. Хорват и его помощники Томислав Рогич и Риккардо Рагначчи покинули клуб по обоюдному согласию. Тудор руководил командой с середины февраля. Де Дзерби в феврале покинул «Марсель», расторгнув соглашение по обоюдному согласию.

После 31 тура АПЛ «Тоттенхэм» располагается на 17-м месте в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 30 очков. В семи последних матчах чемпионата «шпоры» набрали одно очко.

