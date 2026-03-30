Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Тоттенхэм» готов предложить Де Дзерби значительный бонус за сохранение прописки в АПЛ

Комментарии

«Тоттенхэм», как ранее сообщалось, рассчитывает уговорить бывшего наставника «Марселя», «Брайтона» и «Шахтёра» Роберто Де Дзерби возглавить команду уже сейчас, пишет журналист Бен Джейкобс в Х.

Ранее появлялась информация, что итальянец не против принять предложение, однако предпочёл бы начать работу со следующего сезона при условии сохранения места в АПЛ. По сведениям Джейкобса, Роберто также намерен изучить тренерский рынок после окончания сезона.

Дополнительно сообщается, что клуб готов предложить специалисту внушительный бонус за сохранение прописки в АПЛ. Де Дзерби остаётся главным кандидатом «Тоттенхэма» на лето, несмотря на интерес к Маурисио Почеттино, однако в клубе всё ещё надеются назначить итальянца уже в ближайшее время.

Ранее должность главного тренера «Тоттенхэма» покинул Игор Тудор. Сообщалось, что клуб рассматривает несколько вариантов ему на замену. На данный момент «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android