«Тоттенхэм» готов предложить Де Дзерби значительный бонус за сохранение прописки в АПЛ

«Тоттенхэм», как ранее сообщалось, рассчитывает уговорить бывшего наставника «Марселя», «Брайтона» и «Шахтёра» Роберто Де Дзерби возглавить команду уже сейчас, пишет журналист Бен Джейкобс в Х.

Ранее появлялась информация, что итальянец не против принять предложение, однако предпочёл бы начать работу со следующего сезона при условии сохранения места в АПЛ. По сведениям Джейкобса, Роберто также намерен изучить тренерский рынок после окончания сезона.

Дополнительно сообщается, что клуб готов предложить специалисту внушительный бонус за сохранение прописки в АПЛ. Де Дзерби остаётся главным кандидатом «Тоттенхэма» на лето, несмотря на интерес к Маурисио Почеттино, однако в клубе всё ещё надеются назначить итальянца уже в ближайшее время.

Ранее должность главного тренера «Тоттенхэма» покинул Игор Тудор. Сообщалось, что клуб рассматривает несколько вариантов ему на замену. На данный момент «Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ.

