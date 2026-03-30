Мирча Луческу сделал заявление о состоянии своего здоровья после госпитализации

Главный тренер сборной Румынии Мирча Луческу рассказал о своём самочувствии после госпитализации.

В разговоре с директором румынского спортивного издания Gazeta Sporturilor Овидиу Иоаницоаю 80-летний специалист отметил, что чувствует себя нормально, однако ещё некоторое время пробудет в больнице.

«Сейчас я чувствую себя хорошо. Я полностью восстановился, но мне ещё нужно пройти ряд обследований, поэтому остаюсь в больнице», — приводит слова Луческу издание.

Также сообщается, что после госпитализации у бывшего наставника «Шахтёра» и «Динамо» диагностировали нарушение сердечного ритма.

«Пациент был доставлен в Бухарестский университетский госпиталь неотложной помощи после серьёзного сбоя сердечного ритма, произошедшего вне медицинского учреждения», — говорится в заявлении больницы.

Кроме того, представители клиники подчеркнули, что «пациент останется под наблюдением врачей и будет получать специализированную помощь».

29 марта Мирча Луческу почувствовал недомогание во время технического совещания перед заключительной тренировкой накануне вылета в Словакию на товарищескую игру.

Напомним, 26 марта сборная Румынии уступила Турции (0:1) в полуфинале плей-офф отбора на чемпионат мира-2026. Уже 31 марта команда должна сыграть товарищеский матч против Словакии в Братиславе.

