В Швеции сообщили, на какой неожиданный шаг пошёл тренер Поттер перед матчем с Украиной

Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер устроил приятный сюрприз своим футболистам перед матчем плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против национальной команды Украины (3:1), сообщает Fotbollskanalen.
Так, 50-летний специалист связался с семьями игроков, попросив их записать видеосообщения со словами поддержки. Позже Поттер показал этот ролик команде накануне встречи со сборной Украины.
Полузащитник шведской команды Херман Юханссон, комментируя решение наставника, отметил: «Это стало для меня неожиданностью. Очень приятный сюрприз».
Вингер Таха Али добавил: «Это было очень трогательно. Все семьи передали свои пожелания. Мы не ожидали такого. Это было великолепно. Один из самых тёплых моментов, которые можно испытать. Когда ты полностью погружён в футбол, иногда забываешь, насколько важна семья».
За выход на чемпионат мира команда сыграет с Польшей 31 марта.
