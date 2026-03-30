В Швеции сообщили, на какой неожиданный шаг пошёл тренер Поттер перед матчем с Украиной

В Швеции сообщили, на какой неожиданный шаг пошёл тренер Поттер перед матчем с Украиной
Главный тренер сборной Швеции Грэм Поттер устроил приятный сюрприз своим футболистам перед матчем плей-офф квалификации чемпионата мира-2026 против национальной команды Украины (3:1), сообщает Fotbollskanalen.

ЧМ-2026 — Европа . Плей-офф. 1/2 финала
26 марта 2026, четверг. 22:45 МСК
Украина
Окончен
1 : 3
Швеция
0:1 Дьёкереш – 6'     0:2 Дьёкереш – 51'     0:3 Дьёкереш – 73'     1:3 Пономаренко – 90'    

Так, 50-летний специалист связался с семьями игроков, попросив их записать видеосообщения со словами поддержки. Позже Поттер показал этот ролик команде накануне встречи со сборной Украины.

Полузащитник шведской команды Херман Юханссон, комментируя решение наставника, отметил: «Это стало для меня неожиданностью. Очень приятный сюрприз».

Вингер Таха Али добавил: «Это было очень трогательно. Все семьи передали свои пожелания. Мы не ожидали такого. Это было великолепно. Один из самых тёплых моментов, которые можно испытать. Когда ты полностью погружён в футбол, иногда забываешь, насколько важна семья».

За выход на чемпионат мира команда сыграет с Польшей 31 марта.

