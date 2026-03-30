Травма голкипера «Реала» Тибо Куртуа оказалась серьёзнее, чем ожидалось — ESPN

Голкипер мадридского «Реала» Тибо Куртуа продолжает восстановление после травмы, полученной в матче Лиги чемпионов против «Манчестер Сити».

По данным испанского журналиста ESPN Родры, повреждение бельгийца оказалось серьёзнее, чем предполагалось изначально. Сообщается, что его участие в ответной игре четвертьфинала Лиги чемпионов против «Баварии» 15 апреля выглядит крайне маловероятным.

Пока Куртуа находится вне игры, место в воротах «Реала» займёт украинец Андрей Лунин. В текущем сезоне он уже провёл пять матчей, в которых пропустил 10 голов.

