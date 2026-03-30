Звезда «Челси» Энцо заявил, что хотел бы жить в Мадриде. Недавно его связывали с «Реалом»

Комментарии

Аргентинский полузащитник «Челси» Энцо Фернандес в свежем интервью высказался о Мадриде.

«Мне хотелось бы жить в Мадриде. Это прекрасный город, он напоминает мне Буэнос-Айрес», — приводит слова футболиста инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что на вопрос о клубах из столицы Испании Энцо лишь улыбнулся и не стал ничего комментировать.

Ранее сообщалось, что игрок мечтает о трансфере в «Реал».

С прошлого лета руководство «Челси» ведёт переговоры с хавбеком о продлении контракта, рассматривая его как важную часть долгосрочного проекта. Однако на данный момент сторонам так и не удалось прийти к соглашению.

Действующий контракт Фернандеса рассчитан до лета 2032 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость аргентинского полузащитника составляет около €90 млн.

