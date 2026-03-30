Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабрицио Романо сообщил о начале переговоров «МЮ» с Сандро Тонали

Комментарии

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к полузащитнику «Ньюкасл Юнайтед» Сандро Тонали.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, манкунианцы уже подтвердили свой интерес к игроку и провели первые контакты с его агентами.

При этом отмечается, что на данный момент никаких договорённостей не достигнуто и переговоры не продвинулись. В «Ньюкасл Юнайтед» ожидают, что летом вокруг Тонали может возникнуть серьёзная активность на трансферном рынке.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 47 матчах во всех турнирах, в которых он отметился тремя голами и семью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 80 млн.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android