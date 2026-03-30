УЕФА оштрафовал «Лилль» за баннер с Жанной д'Арк на матче Лиги Европы — Birmingham Mail

УЕФА наложил штраф на «Лилль». Команда была наказана за инцидент, произошедший в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Астон Виллой» (0:1). Об этом сообщает Birmingham Mail.

По информации источника, непосредственно перед началом матча в фанатском секторе был развёрнут баннер с французским флагом и изображением Жанны д'Арк в доспехах с мечом. Внизу полотна была надпись на английском: «Французы никогда не умирают». Также на баннере были размещены слоганы «Гордые. Сильные. Свирепые» и «Жанна поднимает меч, и Лилль продолжает сражаться».

Отмечается, что «Лилль» был оштрафован за размещение сообщения, сочтённого неподходящим для спортивного мероприятия. Кроме того, клуб получил наказание за бросание предметов, использование фаеров и задержку начала матча. Общая сумма штрафа составила € 82,75 тыс.

Ранее УЕФА оштрафовал сербский клуб «Црвена Звезда» за перформанс во время игры Лиги Европы с «Лиллем», где фанаты вывесили баннер с портретом святого Симеона.