Экс-игрок «Тоттенхэма» Джермейн Дефо стал главным тренером «Уокинга»

Бывший нападающий сборной Англии Джермейн Дефо стал главным тренером «Уокинга». Об этом сообщается на официальном сайте клуба английской Национальной лиги, что является пятым дивизионом.

«Уокинг» — это клуб с большой историей и огромным потенциалом, я впечатлён возможностью стать частью этого проекта. С нетерпением жду начала работы!» — приводит слова Дефо пресс-служба клуба.

Джермейн Дефо во времена игровой карьеры выступал за «Вест Хэм Юнайтед», «Тоттенхэм Хотспур», «Портсмут», «Сандерленд», шотландский «Рейнджерс» и другие команды. Это первая полноценная работа специалиста в качестве главного тренера.