Игрок «Родины» Рейна: как победа над «Уралом» может быть сюрпризом? Это результат работы
Поделиться
Футболист «Родины» Йорди Рейна высказался по итогам матча 26-го тура Лиги Pari с «Уралом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Родины» со счётом 3:1.
Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35' 2:0 Максименко – 38' 3:0 Рейна – 49' 3:1 Морозов – 90+2'
«Для меня не стало удивлением, что мы забили два гола «Уралу». Мы очень хорошо начали. Мы на втором месте в таблице, уже достаточно много матчей идём без поражений. Как это может быть сюрпризом? Это результат ежедневной работы. Мы заслужили победу над «Уралом». Для нас это очень важно», — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Факела» на четыре очка. «Урал» — третий (45).
Материалы по теме
Комментарии
- 30 марта 2026
-
10:23
-
10:20
-
09:57
-
09:56
-
09:56
-
09:43
-
09:38
-
09:26
-
09:25
-
09:14
-
09:12
-
09:10
-
09:08
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:13
-
06:51
-
06:30
-
06:25
-
05:53
-
05:46
-
05:33
-
05:26
-
04:26
-
04:25
-
02:21
-
01:58
-
01:37
-
00:58
-
00:57
-
00:50
-
00:35
-
00:27
-
00:19