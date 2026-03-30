Игрок «Родины» Рейна: как победа над «Уралом» может быть сюрпризом? Это результат работы
Футболист «Родины» Йорди Рейна высказался по итогам матча 26-го тура Лиги Pari с «Уралом». Прошедшая накануне встреча завершилась победой «Родины» со счётом 3:1.

Россия — Лига PARI . 26-й тур
29 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Родина
Москва
Окончен
3 : 1
Урал
Екатеринбург
1:0 Тимошенко – 35'     2:0 Максименко – 38'     3:0 Рейна – 49'     3:1 Морозов – 90+2'    

«Для меня не стало удивлением, что мы забили два гола «Уралу». Мы очень хорошо начали. Мы на втором месте в таблице, уже достаточно много матчей идём без поражений. Как это может быть сюрпризом? Это результат ежедневной работы. Мы заслужили победу над «Уралом». Для нас это очень важно», — сказал Рейна в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

По состоянию на сегодняшний день «Родина» занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги, отставая от «Факела» на четыре очка. «Урал» — третий (45).

