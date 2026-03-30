Малийский легионер «Торпедо» назвал самого опасного игрока в составе сборной России

Футболист московского «Торпедо» и сборной Мали Мамаду Камара высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Сборные встретятся 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
31 марта 2026, вторник. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Мали
«Очень обрадовался вызову в сборную своей страны — сбылась моя мечта! Когда мои партнёры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично. Самый опасный игрок для меня в их составе — тот, который играет за «Монако», Головин. Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — сказал Камара корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Несколькими днями ранее сборная России провела товарищеский матч с командой Никарагуа (3:1).

Россия — Мали. Вот это уже похоже на правду
