Малийский легионер «Торпедо» назвал самого опасного игрока в составе сборной России

Футболист московского «Торпедо» и сборной Мали Мамаду Камара высказался о предстоящем товарищеском матче с национальной командой России. Сборные встретятся 31 марта на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

«Очень обрадовался вызову в сборную своей страны — сбылась моя мечта! Когда мои партнёры спрашивают, как играют русские, отвечаю, что они играют быстро и очень технично. Самый опасный игрок для меня в их составе — тот, который играет за «Монако», Головин. Ожидания от матча? Мы приехали, чтобы победить», — сказал Камара корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Несколькими днями ранее сборная России провела товарищеский матч с командой Никарагуа (3:1).