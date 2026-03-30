Писарев: себя в качестве главного тренера пока не вижу

Тренер сборной России Николай Писарев высказался о трудностях своей профессии и своих перспективах в качестве главного тренера.

«Я действующий тренер, помощник главного тренера сборной. Был спортивным директором федерации и клуба, работал тренером во Второй лиге, ФНЛ, даже РПЛ. Могу сказать, что тренер — самая незащищённая фигура в футболе. Самая энергозатратная из-за сгорания на лавке. В наших реалиях это очень сложный процесс… Логистический, судейство, понимание задач. Себя в качестве главного тренера пока не вижу», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.