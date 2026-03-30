«Кайрат» своевременно покинул Санкт-Петербург после матча с «Зенитом»

Делегация «Кайрата» своевременно покинула Санкт-Петербург после товарищеского матча с «Зенитом». Несмотря на ограничения в работе аэропорта Пулково 29 марта, борт в Алма-Ату был отправлен по расписанию, в ночь с воскресенья на понедельник. Сегодня утром чемпионы Казахстана прибыли домой, сообщил «Чемпионату» источник в клубе.

Товарищеские матчи (клубы) — 2026
28 марта 2026, суббота. 19:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Нино – 12'     2:0 Соболев – 21'    

На игру с вице-чемпионами России «Кайрат» добирался больше суток — из-за угрозы БПЛА в Санкт-Петербурге рейс из Алма-Аты был перенаправлен в Москву, откуда команда почти восемь часов следовала до места назначения на автобусе.

Матч между «Зенитом» и «Кайратом» прошёл 28 марта. Победу со счётом 2:0 в этой встрече одержали сине-бело-голубые.

