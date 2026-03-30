«Отмазаться проще». Писарев сравнил работу тренера в клубе и национальной сборной
Тренер сборной России Николай Писарев сравнил работу наставника в национальной команде и клубе.
«Специфика работы в сборной — мы проиграли матч в ноябре и надо было жить с этим до марта. В клубе отмазаться проще. Интервальная история. Клуб — это две игры в неделю. Это такой поток, совсем другая специфика работы. Лучше или хуже… Здесь нет такого, просто разная специфика. Но и то и то интересно», — сказал Писарев в интервью на YouTube-канале футболиста «Урала» Тимура Аюпова.
Напомним, 31 марта российская национальная команда встретится с Мали. Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.
