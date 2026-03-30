Кюйт: Слот может гордиться тем, чего он уже достиг за столь небольшой период в «Ливерпуле»

Бывший футболист сборной Нидерландов, «Ливерпуля» и «Фейеноорда» Дирк Кюйт, ныне работающий главным тренером «Дордрехта», ответил на критику в адрес Арне Слота, возглавляющего мерсисайдцев.

«На любого тренера «Ливерпуля» всегда оказывается давление. Не думаю, что Арне должен существенно измениться, поскольку он и сам понимает, что победы ещё будут. Просто люди постоянно ожидают от этой команды успеха, это неотъемлемая часть такого клуба как «Ливерпуль».

Здесь всегда приходится работать под давлением, так было и с Юргеном Клоппом. В последнее время по нему видно, что он спокоен, но это лишь потому, что Клопп больше не работает в «Ливерпуле».

Арне может гордиться тем, чего он уже достиг за столь небольшой период в клубе. «Ливерпуль» уже не раз показывал, что способен добиться успеха на международном уровне, даже если в Премьер-лиге дела складываются не лучшим образом. Поэтому всякое может быть. Надеюсь, так и случится», — приводит слова Кюйта Sky Sports.