Назначена судейская бригада на матч Россия — Мали
Товарищеский матч сборных России и Мали обслужат рефери из Узбекистана. Главным арбитром встречи назначен Рустам Лутфуллин, которому в качестве судей на линии помогут Санжар Шаюсупов и Акмал Гийосов, сообщили «Чемпионату» в департаменте коммуникаций РФС.
Резервным рефери будет Алексей Сухой из Санкт-Петербурга.
Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.
Ранее российская сборная встретилась с командой Никарагуа в Краснодаре. Игра завершилась со счётом 3:1.
