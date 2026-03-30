Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Назначена судейская бригада на матч Россия — Мали

Назначена судейская бригада на матч Россия — Мали
Товарищеский матч сборных России и Мали обслужат рефери из Узбекистана. Главным арбитром встречи назначен Рустам Лутфуллин, которому в качестве судей на линии помогут Санжар Шаюсупов и Акмал Гийосов, сообщили «Чемпионату» в департаменте коммуникаций РФС.

Резервным рефери будет Алексей Сухой из Санкт-Петербурга.

Напомним, товарищеский матч сборной России с национальной командой Мали состоится 31 марта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало встречи — в 20:00 по московскому времени.

Ранее российская сборная встретилась с командой Никарагуа в Краснодаре. Игра завершилась со счётом 3:1.

Материалы по теме
Россия — Мали. Вот это уже похоже на правду
